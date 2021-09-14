Более 70 человек эвакуированы из детсада в Минводах с кашлем и удушьем
Более 70 человек выведены из трехэтажного детского сада «Звездочка» в Минеральных водах с приступами кашля и признаками удушья. Об этом информирует Главное управление МЧС по Ставропольскому краю. Там уточнили, что эвакуированы 57 детей и 14 взрослых.
По предварительным данным, никто серьёзно не пострадал, опасности для здоровья нет. Признаки недомогания зафиксированы у тех, кто находился на первом этаже здания. Детей забирают домой родители.
Возможным источником вредного воздействия в МЧС назвали распыленный перцовый газ. В ходе проверки аварийные бригады не выявили в детском саду угарного газа. В здании также нет централизованного газоснабжения, оно оснащено электроплитами.
При этом очевидцы рассказывают, что примерно за час до происшествия, в округе чувствовался сильный запах канализации, передает «Интерфакс». На место прибыли сотрудники краевого управления Роспотребнадзора.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 178 / сут.
Умерли
193 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+12 469 / сут.
- Суд в Чехии взял под стражу россиянина Александра Франчетти
- СМИ: семь человек погибли при падении самолёта в Бразилии
- Более 70 человек эвакуированы из детсада в Минводах с кашлем и удушьем
- Собянин увеличил максимальные габариты и сроки аренды для каршеринга
- Полиция Москвы задержала стрелявшего в солиста группы группы «25/17»
- Хуснуллин анонсировал строительство метро в Нижнем Новгороде и Челябинске
- Миронов предложил списать россиянам проценты по кредитам
- Мигрантов выселили из Бужанинова после убийства пенсионерки и стихийного схода
- Военнослужащие и военные пенсионеры получили выплаты
- Путин объяснил причину ухода на самоизоляцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru