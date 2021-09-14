Более 70 человек эвакуированы из детсада в Минводах с кашлем и удушьем

Более 70 человек выведены из трехэтажного детского сада «Звездочка» в Минеральных водах с приступами кашля и признаками удушья. Об этом информирует Главное управление МЧС по Ставропольскому краю. Там уточнили, что эвакуированы 57 детей и 14 взрослых.

По предварительным данным, никто серьёзно не пострадал, опасности для здоровья нет. Признаки недомогания зафиксированы у тех, кто находился на первом этаже здания. Детей забирают домой родители.

Возможным источником вредного воздействия в МЧС назвали распыленный перцовый газ. В ходе проверки аварийные бригады не выявили в детском саду угарного газа. В здании также нет централизованного газоснабжения, оно оснащено электроплитами.

При этом очевидцы рассказывают, что примерно за час до происшествия, в округе чувствовался сильный запах канализации, передает «Интерфакс». На место прибыли сотрудники краевого управления Роспотребнадзора.

