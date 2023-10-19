В Махачкале четыре человека отравились шаурмой
В столице Дагестана Махачкале учащиеся религиозного образовательного учреждения отравились шаурмой, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.
С диагнозом «пищевая токсикоинфекция» госпитализировали четырех учащихся. Все они ели куриную шаурму в одном из заведений общественного питания.
Специалисты Роспотребнадзора обследовали объект и выявили многочисленные нарушения санитарного законодательства. Заведение опечатали до устранения нарушений.
В начале сентября в городе Льгов Курской области произошло массовое отравление шаурмой. За медицинской помощью обратились 22 человек. Скончалась 23-летняя девушка, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru