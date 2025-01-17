В Лискинском районе Воронежской области введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Лискинском районе Воронежской области на фоне пожара на нефтебазе. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Под Воронежем площадь пожара на нефтебазе достигла 2,8 тысячи «квадратов»

Ранее стало известно, что объект загорелся после атаки украинских беспилотников, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметил губернатор, борьба с огнем на нефтебазе продолжается, пожарные работают круглосуточно, задействовано несколько пожарных поездов. В результате ЧП никто не пострадал.

«За ночь распространения огня не допущено. Для более оперативного устранения последствий атаки БПЛА на территории района введен режим ЧС», — написал Гусев в Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что опасности для населения и объектов экономики вблизи пожара нет.

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ФОТО: РИА Новости
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