В Лискинском районе Воронежской области введен режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Лискинском районе Воронежской области на фоне пожара на нефтебазе. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Ранее стало известно, что объект загорелся после атаки украинских беспилотников, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как отметил губернатор, борьба с огнем на нефтебазе продолжается, пожарные работают круглосуточно, задействовано несколько пожарных поездов. В результате ЧП никто не пострадал.
«За ночь распространения огня не допущено. Для более оперативного устранения последствий атаки БПЛА на территории района введен режим ЧС», — написал Гусев в Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что опасности для населения и объектов экономики вблизи пожара нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru