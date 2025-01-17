В Лискинском районе Воронежской области введен режим ЧС

Ранее стало известно, что объект загорелся после атаки украинских беспилотников, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметил губернатор, борьба с огнем на нефтебазе продолжается, пожарные работают круглосуточно, задействовано несколько пожарных поездов. В результате ЧП никто не пострадал.

«За ночь распространения огня не допущено. Для более оперативного устранения последствий атаки БПЛА на территории района введен режим ЧС», — написал Гусев в Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что опасности для населения и объектов экономики вблизи пожара нет.

