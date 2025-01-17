Под Воронежем площадь пожара на нефтебазе достигла 2,8 тысячи «квадратов»

Площадь пожара на нефтебазе в Воронежской области после удара украинских БПЛА составляет почти 3 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил представитель экстренных служб в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что дроны атаковали нефтебазу в Лискинском районе, возник пожар, напоминает «Свободная пресса». К борьбе с ним привлекли в том числе два пожарных поезда.

«Общая площадь пожара на Лискинской нефтебазе — 2800 квадратных метров», — отметил источник агентства.

Тушение возгорания осуществляется по самому высокому номеру сложности.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарВоронежская Область

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