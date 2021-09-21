В Липецке уволилась директор техникума, где произошло жестокое избиение студентки

Отмечается, что педагогический совет в скором времени соберется для обсуждения произошедшего.

Как пишет агентство, ранее в соцсетях появилось видео, где несколько студенток избивают девушку в раздевалке.



Ранее сегодня губернатор региона Игорь Артамонов отреагировал на произошедшее, заявив, что при подтверждении фактов случившегося, виновных студентов отчислят, а руководство техникума ждут кадровые решения.

