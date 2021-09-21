В Липецке уволилась директор техникума, где произошло жестокое избиение студентки
Директор Липецкого техникума общественного питания, где жестоко была избита одна из студенток, подала заявление на увольнение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление образования и науки региона.
Отмечается, что педагогический совет в скором времени соберется для обсуждения произошедшего.
Как пишет агентство, ранее в соцсетях появилось видео, где несколько студенток избивают девушку в раздевалке.
Ранее сегодня губернатор региона Игорь Артамонов отреагировал на произошедшее, заявив, что при подтверждении фактов случившегося, виновных студентов отчислят, а руководство техникума ждут кадровые решения.
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