В летевшем из Омска в Москву самолете умер пассажир

Самолет, который летел из Омска в Москву, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу аэропорта «Кольцово». Сообщается, что бригада медиков, которая встретила приземлившееся судно, констатировала смерть мужчины.

Источник отмечает, что скончался пассажир 1959 года рождения. Всего на борту самолета находились 159 пассажиров, в том числе 34 несовершеннолетних.