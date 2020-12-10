В летевшем из Омска в Москву самолете умер пассажир

Самолет, который летел из Омска в Москву, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу аэропорта «Кольцово». Сообщается, что бригада медиков, которая встретила приземлившееся судно, констатировала смерть мужчины.

Источник отмечает, что скончался пассажир 1959 года рождения. Всего на борту самолета находились 159 пассажиров, в том числе 34 несовершеннолетних.

Boeing 747 дважды вернулся в аэропорт Новосибирска

Между тем, в середине ноября стало известно, что Ан-124 при посадке в Новосибирске выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 200 метром. В аэропорту Толмачево сообщили, что при жесткой посадке никто не пострадал.

Ан-124 направлялся без груза из аэропорта Новосибирска в Вену, на борту находились 14 человек. Командир борта после взлета запросил разрешение на аварийную посадку, сообщив об отказе систем радиосвязи.

В результате посадки были частично разрушены шасси, крылья воздушного судна также получили повреждения.


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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:АвиапассажирыСамолет
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