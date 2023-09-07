В Ленобласти задержали сбившего юных велосипедисток водителя

В сообщении говорится, что тягачом Scania управлял 31-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

В полиции напомнили, что трагедия произошла утром 7 сентября в Выборгском районе Ленобласти на 59 км трассы «Скандинавия». Грузовик столкнулся с попутным легковым автомобилем, который сопровождал группу из 11 спортсменок в возрасте 14-15 лет.

В результате легковушка наехала на девочек. Две велосипедистки скончались на месте, ещё семь спортсменок, а также их тренер были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ранее в Ставропольском крае в результате наезда автомобиля ГАЗель погибли трое детей на велосипедах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

