Уголовное дело возбудили в отношении сбившего юных велосипедистов водителя

Инцидент произошёл на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с автомобилем сопровождения, в котором находился тренер юных воспитанников Сестрорецкой школы олимпийского резерва.

В экстренных службах уточнили, что в ДТП попала группа из 11 велосипедистов. Двое из них погибли, ещё не менее шести пострадали. Также пострал тренер.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований действующего законодательства организацией, осуществляющий грузовые перевозки на автомобиле участника ДТП», - добавили в ведомстве.

Ранее в Федерации велосипедного спорта заявили, что у тренер отправился на скоростную трассу с девочками 14-15 лет без каких-либо согласований, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

