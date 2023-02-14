Ростовчанин получил 4 года колонии за поджог военкомата
В Ростовской области вынесли приговор 19-летнему местному жителю за поджог военкомата. Мужчина получил четыре года колонии, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в мае 2022 года в Гуково. Молодой человек согласился устроить поджог за три тысячи рублей. Поджигатель действовал сообща с другим правонарушителем.
Через два дня 19-летний ростовчанин был задержан.
Ранее, как сообщала НСН, в Югре суд приговорил обвиняемого в поджоге военкомата в Нижневартовске Владислава Борисенко к 12 годам заключения в колонии строго режима. Борисенко действовал с подельником. Дело Василия Гаврилишена рассматривается отдельно. По версии следствия, он вел переписку в мессенджере с заказчиком теракта, пообещавшим от 1 до 3 млн рублей в зависимости от ущерба, а также бросал «коктейли Молотова» в здание.
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