Ростовчанин получил 4 года колонии за поджог военкомата

В Ростовской области вынесли приговор 19-летнему местному жителю за поджог военкомата. Мужчина получил четыре года колонии, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в мае 2022 года в Гуково. Молодой человек согласился устроить поджог за три тысячи рублей. Поджигатель действовал сообща с другим правонарушителем.

Через два дня 19-летний ростовчанин был задержан.

Ранее, как сообщала НСН, в Югре суд приговорил обвиняемого в поджоге военкомата в Нижневартовске Владислава Борисенко к 12 годам заключения в колонии строго режима. Борисенко действовал с подельником. Дело Василия Гаврилишена рассматривается отдельно. По версии следствия, он вел переписку в мессенджере с заказчиком теракта, пообещавшим от 1 до 3 млн рублей в зависимости от ущерба, а также бросал «коктейли Молотова» в здание.

