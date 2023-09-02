В Иваново водитель сбил мать с 7-летней дочерью, сбежал и сжег автомобиль
В Иваново водитель сбил женщину с семилетней дочерью, а потом в панике сбежал и сжег свой автомобиль, пишут СМИ.
Женщина с ребенком переходили дорогу по пешеходному переходу, помеченному знаком и даже «лежачим полицейским». В это время их сбил «ВАЗ 21013». Удар оказался настолько сильным, что обеих пострадавших отбросило на несколько метров. Пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу.
Виновник ДТП сбежал в места происшествия. Позже правоохранители нашли сожженную машину.
Ранее легковой автомобиль влетел в отбойник в Волгоградской области, в результате погибли дети 10 и 11 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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