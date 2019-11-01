Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Кисилевска
Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства экс-главы города Кисилевска Кемеровской области Сергея Лаврентьев. На кадрах видны участки, где были обнаружены пятна крови и гильзы.
Следствие в качестве приоритетной рассматривает версию о разбойном нападении. Один из нападавших был убит Лаврентьевым, второму удалось скрыться после убийства экс-мэра.
По имеющимся данным, жена Лаврентьева увидел на приусадебном участке силуэты двух людей и рассказала об этом мужу. Сергей Лаврентьев вооружился охотничьим ружьем и вышел из дома. После этого с улицы раздались выстрелы. Через некоторое время супргуа экс-мэра вышла из дома и обнаружила тела своего мужа и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями.
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