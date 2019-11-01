Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Кисилевска

Следствие в качестве приоритетной рассматривает версию о разбойном нападении. Один из нападавших был убит Лаврентьевым, второму удалось скрыться после убийства экс-мэра.

По имеющимся данным, жена Лаврентьева увидел на приусадебном участке силуэты двух людей и рассказала об этом мужу. Сергей Лаврентьев вооружился охотничьим ружьем и вышел из дома. После этого с улицы раздались выстрелы. Через некоторое время супргуа экс-мэра вышла из дома и обнаружила тела своего мужа и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями.

