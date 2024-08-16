В Курской области погибли два сотрудника Народного фронта
Уголовное дело было возбуждено по факту гибели в приграничных районах Курской области двух сотрудников Народного фронта. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В ведомстве уточнили, что активисты, которые вывозили мирных жителей из прифронтовых территорий региона, погибли в результате прямого попадания снаряда.
По данным Народного фронта, погибли медик гуманитарной миссии молодёжного крыла организации в ДНР Николай Ковалев, а также координатор по СМИ регионального исполкома Давид Соколов.
Также отмечается, что ещё один активист получил осколочные ранения и ожоги, его госпитализировали. Это замглавы регионального исполкома Народного фронта в Краснодарском крае, директор АНО «Цифровые технологии производительности» Федор Геращенко.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в пять миллионов рублей за поимку украинских военных, которые издевались над российским пенсионером в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru