В Курской области погибли два сотрудника Народного фронта

В ведомстве уточнили, что активисты, которые вывозили мирных жителей из прифронтовых территорий региона, погибли в результате прямого попадания снаряда.

По данным Народного фронта, погибли медик гуманитарной миссии молодёжного крыла организации в ДНР Николай Ковалев, а также координатор по СМИ регионального исполкома Давид Соколов.

Также отмечается, что ещё один активист получил осколочные ранения и ожоги, его госпитализировали. Это замглавы регионального исполкома Народного фронта в Краснодарском крае, директор АНО «Цифровые технологии производительности» Федор Геращенко.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в пять миллионов рублей за поимку украинских военных, которые издевались над российским пенсионером в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

