В Курской области обстреляли пограничный пункт
В Курской области пограничный пункт Теткино подвергся обстрелу со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт.
По его словам, в самом населенном пункте последствия минометного обстрела обнаружены на территории одного из предприятий.
Речь идёт о сахарном заводе на окраине поселка. Отмечается, что огонь был подавлен ответными действиями пограничников и военных.
В результате обстрела никто не пострадал.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле с украинской стороны села Солохи Белгородского района.
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