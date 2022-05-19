В Курской области обстреляли пограничный пункт

По его словам, в самом населенном пункте последствия минометного обстрела обнаружены на территории одного из предприятий.

Речь идёт о сахарном заводе на окраине поселка. Отмечается, что огонь был подавлен ответными действиями пограничников и военных.

В результате обстрела никто не пострадал.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле с украинской стороны села Солохи Белгородского района.

