В Курской области обстреляли пограничный пункт

В Курской области пограничный пункт Теткино подвергся обстрелу со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Один человек пострадал в Белгородской области при обстреле со стороны Украины

По его словам, в самом населенном пункте последствия минометного обстрела обнаружены на территории одного из предприятий.

Речь идёт о сахарном заводе на окраине поселка. Отмечается, что огонь был подавлен ответными действиями пограничников и военных.

В результате обстрела никто не пострадал.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле с украинской стороны села Солохи Белгородского района.

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ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:УкраинаОбстрел
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