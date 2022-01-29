В Курске задержали грабителей ювелирного магазина с драгоценностями на 160 млн рублей

Двое подозреваемых в краже украшений из ювелирного магазина на сумму более 159 млн рублей задержаны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Драгоценности на 160 миллионов рублей нашли в российском лесу

Подозреваемые проникли в ювелирный магазин на первом этаже многоэтажного дома через подвал. Правонарушители похитили сейф с драгоценностями и изделия с витрин.

По словам Волк, часть ювелирных изделий изъята, планируется проведение экспертиз.

Полиция возбудила уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ – о краже.

Задержанные, по словам Волк, были ранее судимы за аналогичные деяния. Один из них заключен под стражу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:МагазиныКурскКражаЗадержание
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры