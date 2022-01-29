В Курске задержали грабителей ювелирного магазина с драгоценностями на 160 млн рублей
Двое подозреваемых в краже украшений из ювелирного магазина на сумму более 159 млн рублей задержаны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемые проникли в ювелирный магазин на первом этаже многоэтажного дома через подвал. Правонарушители похитили сейф с драгоценностями и изделия с витрин.
По словам Волк, часть ювелирных изделий изъята, планируется проведение экспертиз.
Полиция возбудила уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ – о краже.
Задержанные, по словам Волк, были ранее судимы за аналогичные деяния. Один из них заключен под стражу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru