В Курске задержали грабителей ювелирного магазина с драгоценностями на 160 млн рублей

Подозреваемые проникли в ювелирный магазин на первом этаже многоэтажного дома через подвал. Правонарушители похитили сейф с драгоценностями и изделия с витрин.

По словам Волк, часть ювелирных изделий изъята, планируется проведение экспертиз.

Полиция возбудила уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ – о краже.

Задержанные, по словам Волк, были ранее судимы за аналогичные деяния. Один из них заключен под стражу.

