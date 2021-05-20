Драгоценности на 160 миллионов рублей нашли в российском лесу
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что в Татарстане полицейские обнаружили драгоценности, которые были похищены в Казани во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщает пресс-служба ведомства.
По её словам, чемодан с бриллиантами и украшениями на общую сумму более 160 миллионов рублей был похищен на территории Казанской ярмарки при погрузке. Пропажу ценного груза, который принадлежал одной из российских ювелирных компаний, обнаружили в аэропорту.
Правоохранители установили, что похитителем является гражданин Колумбии Валеро Валеро Эдгар Алехандро, который был задержан в Аргентине в 2019 году, а в марте 2021 года экстрадирован в Россию.
«Колумбиец признался, что похищенные изделия он закопал в лесополосе одного из районов Казани», - сказала Волк.
Официальный представитель МВД добавила, что обвиняемый не смог точно указать место тайника, поэтому полицейским пришлось обследовать большой участок местности, однако их поиски оказались успешными и в ближайшее время драгоценности передадут законному владельцу.
Ранее по подозрению в краже более 50 черепов древних и экзотических животных был задержан плотник Зоологического института Российской академии наук Петербурга. Общая стоимость экспонатов, которые имеют большую историческую и научную ценность, составила порядка 3,5 миллиона рублей.
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