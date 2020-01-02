В Курганской области в ДТП погибли три человека

2 января 202016:09

На трассе в Курганской области в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, пятеро получили ранения разной степени тяжести. Об этом 2 января, в четверг, сообщили в ГИБДД России.

«В 14:00 по местному времени на 185-м километре федеральной автодороги "Иртыш" водитель автомобиля Ford выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с Toyota», - приводит текст официального сообщения РИА Новости.

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В Toyota три пассажира погибли, водитель японской иномарки и его несовершеннолетний пассажир получили травмы, как и водитель Ford с тремя его пассажирами, в числе которых также один несовершеннолетний.

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