В Курганской области в ДТП погибли три человека
На трассе в Курганской области в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, пятеро получили ранения разной степени тяжести. Об этом 2 января, в четверг, сообщили в ГИБДД России.
«В 14:00 по местному времени на 185-м километре федеральной автодороги "Иртыш" водитель автомобиля Ford выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с Toyota», - приводит текст официального сообщения РИА Новости.
В Toyota три пассажира погибли, водитель японской иномарки и его несовершеннолетний пассажир получили травмы, как и водитель Ford с тремя его пассажирами, в числе которых также один несовершеннолетний.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Минобороны Тайваня сообщили о гибели главы генштаба
- В Турции задержали семь человек из-за побега экс-главы Renault из Японии
- В Курганской области в ДТП погибли три человека
- Крымские татары ответили Зеленскому на его новогоднее поздравление
- Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с днём рождения