В Курганской области в ДТП погибли три человека

На трассе в Курганской области в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, пятеро получили ранения разной степени тяжести. Об этом 2 января, в четверг, сообщили в ГИБДД России.

«В 14:00 по местному времени на 185-м километре федеральной автодороги "Иртыш" водитель автомобиля Ford выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с Toyota», - приводит текст официального сообщения РИА Новости.