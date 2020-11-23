В Кремле оценили последствия непогоды в Приморье

Непогода в Приморье нанесла огромный ущерб и исправить ситуацию немедленно сложно, хотя власти региона делают все возможное, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что ледяной дождь нанес огромный ущерб инфраструктуре, в том числе энергетике и системам ЖКХ, передает RT.

В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. До сих пор более 100 тыс. жителей Владивостока и Артёма остаются без электричества. Губернатор края Олег Кожемяко оценил ущерб только для энергетиков в 180 млн рублей, сообщает RT. В регионе пострадали 650 человек, передает Газета.ру.

Мост на остров Русский во Владивостоке будет закрыт до 25 ноября. Его закрыли 21 ноября из-за падения льда с вант. Обледенение образовалось после прошедшего в регионе циклона с мокрым снегом.

На острове Русский в границах города Владивосток, который оказался отрезанным после закрытия подвесного моста из-за обледенения вант, развернули полевую кухню. Всем желающим раздают гречневую кашу с тушенкой и поят горячим чаем. Власти организовали паром, который вывозит людей с острова на материк. Очереди на него каждый рейс ждут несколько десятков авто и множество людей. В настоящее время мостовики ждут, когда ванты оттают. После этого начнутся восстановительные работы.

Кроме того, военные Тихоокеанского флота развернули во Владивостоке 10 полевых кухонь. Повара обеспечили горячей пищей более 2 тысяч человек. Из Москвы в регион везут электрогенераторы, сообщает Газета.ру.

Как сообщалось, в Приморском крае без электричества остаются около 100 тысяч человек - 69 тысяч человек во Владивостоке и около 30 тысяч в Артеме. Согласно прогнозу, электроснабжение будет восстановлено не раньше среды.

