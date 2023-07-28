Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области

«Доложили», - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Пресс-секретарь главы государства считает, что западные страны не будут реагировать на инцидент. Он отметил, что в настоящий момент погибших от обстрела нет.

Минобороны РФ заявило, что украинская армия в пятницу дважды атаковала территорию Ростовской области. По региону выпустили переоборудованные в ударный вариант зенитные ракеты комплекса ПВО С-200.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право принять жесткие ответные меры, передает «Радиоточка НСН».

