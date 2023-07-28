Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области

Президенту России Владимиру Путину доложили об обстреле Ростовской области, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

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«Доложили», - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Пресс-секретарь главы государства считает, что западные страны не будут реагировать на инцидент. Он отметил, что в настоящий момент погибших от обстрела нет.

Минобороны РФ заявило, что украинская армия в пятницу дважды атаковала территорию Ростовской области. По региону выпустили переоборудованные в ударный вариант зенитные ракеты комплекса ПВО С-200.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право принять жесткие ответные меры, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковРакетыРостовская ОбластьВладимир Путин

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