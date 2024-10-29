СК: На посуде отравившейся под Красноярском семьи нашли инсектицидное средство
Инсектицидное средство нашли на посуде семьи с четырьмя детьми, отравившейся в селе Красная Сопка в Красноярском крае. Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета.
В ведомстве отметили, что правоохранители продолжают расследование дела по факту гибели детей из-за отравления неустановленным веществом. Следствие получило итоги экспертизы вещей, изъятых в ходе разбирательства.
«На поверхности посуды обнаружены компоненты инсектицидного средства. По результатам исследований содержимого баллонов инсектицидных средств, изъятых в торговых точках села... и на предприятии производителя, состав активных компонентов соответствует перечню, заявленному на баллонах», — подчеркнули в СК.
В качестве приоритетной версии отравления рассматривают попадание компонентов инсектицида в организм.
В сентябре шесть членов семьи, в том числе дети в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет, отравились в селе Красная Сопка, все дети погибли, напоминает Ura.ru. Как выяснил СК, незадолго до трагедии отец обрабатывал дом дихлофосом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru