СК: На посуде отравившейся под Красноярском семьи нашли инсектицидное средство

Инсектицидное средство нашли на посуде семьи с четырьмя детьми, отравившейся в селе Красная Сопка в Красноярском крае. Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что правоохранители продолжают расследование дела по факту гибели детей из-за отравления неустановленным веществом. Следствие получило итоги экспертизы вещей, изъятых в ходе разбирательства.

«На поверхности посуды обнаружены компоненты инсектицидного средства. По результатам исследований содержимого баллонов инсектицидных средств, изъятых в торговых точках села... и на предприятии производителя, состав активных компонентов соответствует перечню, заявленному на баллонах», — подчеркнули в СК.

В качестве приоритетной версии отравления рассматривают попадание компонентов инсектицида в организм.

В сентябре шесть членов семьи, в том числе дети в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет, отравились в селе Красная Сопка, все дети погибли, напоминает Ura.ru. Как выяснил СК, незадолго до трагедии отец обрабатывал дом дихлофосом.

