В Красноярске студентка облила банкомат бензином и загорелась
В Красноярске 19-летняя студентка педагогического университета была госпитализирована после инцидента в банке, который произошел на улице 60 лет Октября. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Девушка пришла в отделение с канистрой бензина и облила банкомат, а затем попыталась его поджечь. Однако она случайно облила и себя.
Из-за этого она загорелась сама. Окружающие быстро отреагировали, чтобы потушить пламя. Пострадавшую удалось спасти, и она была доставлена в больницу.
Врачи диагностировали у нее ожоги второй степени. Состояние девушки стабильное, ее жизни ничего не угрожает, передает «Радиоточка НСН».
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