В Красноярске студентка облила банкомат бензином и загорелась

В Красноярске 19-летняя студентка педагогического университета была госпитализирована после инцидента в банке, который произошел на улице 60 лет Октября. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Девушка пришла в отделение с канистрой бензина и облила банкомат, а затем попыталась его поджечь. Однако она случайно облила и себя.

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Из-за этого она загорелась сама. Окружающие быстро отреагировали, чтобы потушить пламя. Пострадавшую удалось спасти, и она была доставлена в больницу.

Врачи диагностировали у нее ожоги второй степени. Состояние девушки стабильное, ее жизни ничего не угрожает, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПоджогКрасноярскБанкоматы

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