В Красноярске студентка облила банкомат бензином и загорелась

В Красноярске 19-летняя студентка педагогического университета была госпитализирована после инцидента в банке, который произошел на улице 60 лет Октября. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Девушка пришла в отделение с канистрой бензина и облила банкомат, а затем попыталась его поджечь. Однако она случайно облила и себя.