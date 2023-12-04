Омский суд приговорил к лишению свободы пятерых черных риелторов
Омский суд приговорил пятерых черных риелторов к различным срокам лишения свободы за принуждение 12 потерпевших к продаже долей в домах и квартирах. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на прокуратуру области.
Кроме того, суд обязал осужденных выплатить своим жертвам моральный вред в размере порядка 1,7 млн рублей. Фигурантов признали виновными в принуждении к совершению сделки и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Отмечается, что лидер группировки отправится в колонию строгого режима на шесть с половиной лет, наиболее активный участник группы получил пять лет и два месяца лишения свободы. Остальных фигурантов приговорили к лишению свободы на сроки от трех с половиной лет в колонии строгого режима до двух лет в колонии общего режима.
Следствие установило, что организатор, будучи главой риелторской фирмы, с 2017 по 2020 год занимался вместе с сообщниками поиском объявлений о покупке долей в омских домах и квартирах по заниженной цене и приобретал недвижимость. Как правило, омичи пытались избавиться от недвижимости, в которой у них были конфликты или споры с сособственниками.
После приобретения недвижимости злоумышленники делали жизнь других собственников невыносимой — они избивали жильцов, угрожали им, портили имущество и подселяли к ним маргинальных личностей. Такими мерами фигуранты вынуждали владельцев жилья продать свои доли по минимальной цене или выкупить у них часть квартиры по завышенной стоимости.
Суммарный ущерб от действий осужденных составил свыше 6,5 млн рублей.
Ранее пожилая москвичка продала квартиру и отдала мошенникам 28 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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