Омский суд приговорил к лишению свободы пятерых черных риелторов

Кроме того, суд обязал осужденных выплатить своим жертвам моральный вред в размере порядка 1,7 млн рублей. Фигурантов признали виновными в принуждении к совершению сделки и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Отмечается, что лидер группировки отправится в колонию строгого режима на шесть с половиной лет, наиболее активный участник группы получил пять лет и два месяца лишения свободы. Остальных фигурантов приговорили к лишению свободы на сроки от трех с половиной лет в колонии строгого режима до двух лет в колонии общего режима.

Следствие установило, что организатор, будучи главой риелторской фирмы, с 2017 по 2020 год занимался вместе с сообщниками поиском объявлений о покупке долей в омских домах и квартирах по заниженной цене и приобретал недвижимость. Как правило, омичи пытались избавиться от недвижимости, в которой у них были конфликты или споры с сособственниками.

После приобретения недвижимости злоумышленники делали жизнь других собственников невыносимой — они избивали жильцов, угрожали им, портили имущество и подселяли к ним маргинальных личностей. Такими мерами фигуранты вынуждали владельцев жилья продать свои доли по минимальной цене или выкупить у них часть квартиры по завышенной стоимости.

Суммарный ущерб от действий осужденных составил свыше 6,5 млн рублей.

Ранее пожилая москвичка продала квартиру и отдала мошенникам 28 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

