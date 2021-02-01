В Красноярске 27 человек отравились водопроводной водой

Отравление водопроводной водой зафиксировано у 27 жителей Красноярска, передаёт ТАСС со ссылкой на поставщика коммунальных услуг компанию «Краском».

Десятки человек в Красноярске отравились водопроводной водой

Ранее специалисты Роспотребнадзора сообщили о симптомах отравления у нескольких десятков красноярцев после употребления водопроводной воды. Отмечалось, что жалоб от жителей города не поступало. Проверкой обстоятельств инцидента занялись эксперты и региональная прокуратура.

По данным СМИ, признаки отравления появились у жителей района, где накануне отключали холодное водоснабжение. После восстановления подачи воды горожане отмечали её горечь и странный вкус.

Как сообщили в компании, от некачественной воды пострадали жители микрорайона Студенческий городок. Горожане получили разную степень отравления.

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ФОТО: https://www.pexels.com
ТЕГИ:ОтравлениеВодаКрасноярск
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