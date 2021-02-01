Десятки человек в Красноярске отравились водопроводной водой

Употребление холодной воды из-под крана в Красноярске вызвало рвоту, диарею и повышение температуры и нескольких десятков человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора.

Собеседник агентства заявил, что эксперты проводят проверку по факту сообщений в СМИ о происшествиях. Отмечается, что жалоб от жителей пока не поступало.