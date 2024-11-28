В Красногорске водитель протаранил шесть припаркованных авто и скрылся
Водитель протаранил шесть припаркованных автомобилей в Красногорске и скрылся, его разыскивают. Об этом сообщили в управлении МВД по Московской области.
Авария произошла на Ильинском бульваре.
«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем "Джили", повредил шесть припаркованных машин и скрылся с места происшествия», — указали в ГУМВД.
Никто не пострадал, нарушителя разыскивают. Правоохранители проведут проверку и дадут правовую оценку его действиям.
По данным СМИ, водитель в момент ДТП был пьян.
Ранее в Москве автомобиль Honda на скорости врезался в несколько машин на светофоре на Москворецкой набережной, один человек погиб.
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