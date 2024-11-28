В Красногорске водитель протаранил шесть припаркованных авто и скрылся

Водитель протаранил шесть припаркованных автомобилей в Красногорске и скрылся, его разыскивают. Об этом сообщили в управлении МВД по Московской области.

Авария произошла на Ильинском бульваре.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем "Джили", повредил шесть припаркованных машин и скрылся с места происшествия», — указали в ГУМВД.

Никто не пострадал, нарушителя разыскивают. Правоохранители проведут проверку и дадут правовую оценку его действиям.

По данным СМИ, водитель в момент ДТП был пьян.

Ранее в Москве автомобиль Honda на скорости врезался в несколько машин на светофоре на Москворецкой набережной, один человек погиб.

