В Краснодарском крае загорелся склад винзавода

ЧП произошло в поселке Сенной около часа ночи.

«На место незамедлительно направлены пожарно-спасательные подразделения Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона. В 01:39ч. по прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение складского помещения на площади 300 м²», — отмечается в сообщении МЧС.

Из-за высокой горючести хранившейся на складе продукции огонь быстро распространялся, пишет RT. К 05:46 пожарным удалось локализовать пожар на площади 900 «квадратов», позже было ликвидировано открытое горение.

К борьбе с огнем привлекли 65 специалистов и 17 единиц техники, отмечает телеканал «360». По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.

