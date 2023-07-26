В Краснодарском крае загорелся склад винзавода
Пожар произошел на складе винзавода в Темрюкском районе Краснодарского края, площадь возгорания составляла 900 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.
ЧП произошло в поселке Сенной около часа ночи.
«На место незамедлительно направлены пожарно-спасательные подразделения Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона. В 01:39ч. по прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение складского помещения на площади 300 м²», — отмечается в сообщении МЧС.
Из-за высокой горючести хранившейся на складе продукции огонь быстро распространялся, пишет RT. К 05:46 пожарным удалось локализовать пожар на площади 900 «квадратов», позже было ликвидировано открытое горение.
К борьбе с огнем привлекли 65 специалистов и 17 единиц техники, отмечает телеканал «360». По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России появится комплекс для обнаружения и подавления мини-дронов
- ФСБ задержала в Хакасии пропагандиста «Азова»
- В Краснодарском крае загорелся склад винзавода
- В Венгрии предупредили о негативных последствиях экспансии НАТО на восток
- В Госдуму внесли законопроект о выходе России из МВФ
- Движение на D2 и Курском направлении приостановили из-за предмета на путях
- ФСБ предъявила политологу Кагарлицкому обвинение в призывах к терроризму через интернет
- Российский Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на купянском направлении
- Госстандарт на школьную форму в РФ появится в 2024 году
- В Польше заявили, что наглость украинских беженцев и Киева раздражает поляков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru