В Краснодарском крае загорелся отель «Аква Вила»

Отель «Аква Вила» расположенный в Туапсинском районе Краснодарского края охвачен огнем, сообщает телеграм-канал «Readovka».

На месте работают пожарные и спасательные службы. О пострадавших не сообщается. По информации очевидцев, перед пожаром были слышны хлопки, уточняет издание.

Новость дополняется.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ВозгораниеКрасноярский КрайОтели

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