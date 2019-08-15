В Краснодарском крае сгорел пассажирский междугородний автобус
15 августа00:54
В Краснодарском крае полностью сгорел пассажирский автобус с рейсом Архипо-Осиповка-Таганрог. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный МЧС, никто из пассажиров не пострадал.
В салоне автобуса находилось 19 пассажиров и 2 водителя. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства случившегося.
Напомним, за текущий август это уже второе ДТП с пассажирский автобусом на Кубани. 7 августа автобус с туристами столкнулся с автомобилем, после чего оба транспортных средства упали с обрыва. Погибли четыре человека.
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