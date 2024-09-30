В Краснодаре при пожаре на складе пострадали два человека
Два человека получили травмы в результате пожара, возникшего на складе деревянных и пластиковых изделий в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба муниципального центра управления (МЦУ) города.
Инцидент произошел на улице Круговой, 36. Согласно информации МЦУ, сообщение о возгорании поступило в 16:43, локализация открытого огня была завершена к 18:35. Огонь охватил 500 квадратных метров первого этажа складских помещений, и пожару был присвоен второй ранг сложности.
На месте происшествия работают 58 человек, задействовано 19 единиц техники. По данным МЦУ, к месту также вызваны две бригады скорой медицинской помощи для оказания помощи пострадавшим.
В понедельник в Санкт-Петербурге также произошел крупный пожар на складе в Колпинском районе. Огонь охватил здание размером 15 на 40 метров, возгоранию был присвоен второй уровень сложности, передает «Радиоточка НСН».
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