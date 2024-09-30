В Краснодаре при пожаре на складе пострадали два человека

Два человека получили травмы в результате пожара, возникшего на складе деревянных и пластиковых изделий в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба муниципального центра управления (МЦУ) города.

Инцидент произошел на улице Круговой, 36. Согласно информации МЦУ, сообщение о возгорании поступило в 16:43, локализация открытого огня была завершена к 18:35. Огонь охватил 500 квадратных метров первого этажа складских помещений, и пожару был присвоен второй ранг сложности.