Склад загорелся после падения беспилотника в Таганроге

В промзоне Таганрога загорелся склад с лесоматериалами после падения беспилотника, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

В Запорожье произошло прямое попадание по цеху сборки беспилотников

Он уточнил, что на место выехали дежурно-спасательные службы. О пострадавших на данный момент не сообщается.

В Сети также распространяются кадры с места возгорания, на них виден густой высокий столб черного дыма. Telegram-канал Readovka сообщает, что на месте также находится хозяин склада, который пытается помочь сотрудникам МЧС.

Ранее МЧС сообщило о возгорании торговых рядов около ж/д станции «Львовская» в подмосковном Подольске, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:БеспилотникиПожарныеРостовская Область

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