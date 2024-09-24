Склад загорелся после падения беспилотника в Таганроге
В промзоне Таганрога загорелся склад с лесоматериалами после падения беспилотника, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что на место выехали дежурно-спасательные службы. О пострадавших на данный момент не сообщается.
В Сети также распространяются кадры с места возгорания, на них виден густой высокий столб черного дыма. Telegram-канал Readovka сообщает, что на месте также находится хозяин склада, который пытается помочь сотрудникам МЧС.
Ранее МЧС сообщило о возгорании торговых рядов около ж/д станции «Львовская» в подмосковном Подольске, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru