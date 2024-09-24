Склад загорелся после падения беспилотника в Таганроге

Он уточнил, что на место выехали дежурно-спасательные службы. О пострадавших на данный момент не сообщается.

В Сети также распространяются кадры с места возгорания, на них виден густой высокий столб черного дыма. Telegram-канал Readovka сообщает, что на месте также находится хозяин склада, который пытается помочь сотрудникам МЧС.

Ранее МЧС сообщило о возгорании торговых рядов около ж/д станции «Львовская» в подмосковном Подольске, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



