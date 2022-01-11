Массовое отключение электричества произошло в Аргентине из-за жары
11 января 202222:42
В столице Аргентины Буэнос-Айресе произошло массовое отключение электричества из-за перегруженности сети вследствие жары. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в связи с этим наблюдаются сбои в работе светофоров, перебои в сотовой связи.
Согласно информации местной прессы, без электричества остались около 700 тысяч жителей.
В настоящее время температура в городе превысила отметку в 34 градуса тепла.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru