Массовое отключение электричества произошло в Аргентине из-за жары

По данным агентства, в связи с этим наблюдаются сбои в работе светофоров, перебои в сотовой связи.



Согласно информации местной прессы, без электричества остались около 700 тысяч жителей.

В настоящее время температура в городе превысила отметку в 34 градуса тепла.





