В Коми задержан подозреваемый в убийстве двух коллег сотрудник полиции

В Воркуте произошло задержание полицейского, который подозревается в убийстве двух коллег. Все сотрудники правоохранительных органов работали в городском отделе МВД, сообщает со ссылкой на МВД по Республике Коми ТАСС.

«По горячим следам по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник ОМВД России по Воркуте», — цитирует Газета.ru официальное заявление.