В Коми задержан подозреваемый в убийстве двух коллег сотрудник полиции
В Воркуте произошло задержание полицейского, который подозревается в убийстве двух коллег. Все сотрудники правоохранительных органов работали в городском отделе МВД, сообщает со ссылкой на МВД по Республике Коми ТАСС.
«По горячим следам по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник ОМВД России по Воркуте», — цитирует Газета.ru официальное заявление.
Тела сотрудников подразделений ОМВД по Воркуте были обнаружены 20 июня в одном из зданий в Юнь-Ягинском переулке. По предварительным данным, убийство произошло на бытовой почве.
Начата проверка руководства ОВД, сообщают «Известия».
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