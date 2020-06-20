В Коми задержан подозреваемый в убийстве двух коллег сотрудник полиции

В Воркуте произошло задержание полицейского, который подозревается в убийстве двух коллег. Все сотрудники правоохранительных органов работали в городском отделе МВД, сообщает со ссылкой на МВД по Республике Коми ТАСС.

«По горячим следам по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник ОМВД России по Воркуте», — цитирует Газета.ru официальное заявление.

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Тела сотрудников подразделений ОМВД по Воркуте были обнаружены 20 июня в одном из зданий в Юнь-Ягинском переулке. По предварительным данным, убийство произошло на бытовой почве.

Начата проверка руководства ОВД, сообщают «Известия».

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ФОТО: pxhere.com
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