В Колумбии пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Пассажирский самолет колумбийской авиакомпании Avianca с рейсом Богота-Санта-Марта вынужденно сел в Барранкилье из-за технических неполадок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление гражданской авиации страны.
Как пишет агентство, экипаж зафиксировал отказ турбины и принял решение экстренно сесть в аэропорту города Барранкилье.
В самолете находилось 124 пассажира. В результате инцидента никто не пострадал.
Накануне сообщалось, что самолет Utair с рейсом Москва-Ростов-на-Дону развернулся в сторону аэропорта вылета после 50 минут полета. Экипаж принял решение вернуться из-за проблем с закрылками. Посадка самолета во Внуково прошла успешно.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Неизвестные на внедорожнике пытались ворваться в резиденцию Трампа во Флориде
- Польша заключила контракт на покупку истребителей США F-35
- Путин предложил помощь Китаю в битве с коронавирусом
- Госдеп США потребовал вернуть Крым Украине
- Высокопоставленного сыщика из МВД обвинили в крупной взятке