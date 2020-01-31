В Колумбии пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Пассажирский самолет колумбийской авиакомпании Avianca с рейсом Богота-Санта-Марта вынужденно сел в Барранкилье из-за технических неполадок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление гражданской авиации страны.

Как пишет агентство, экипаж зафиксировал отказ турбины и принял решение экстренно сесть в аэропорту города Барранкилье.

В самолете находилось 124 пассажира. В результате инцидента никто не пострадал.

Накануне сообщалось, что самолет Utair с рейсом Москва-Ростов-на-Дону развернулся в сторону аэропорта вылета после 50 минут полета. Экипаж принял решение вернуться из-за проблем с закрылками. Посадка самолета во Внуково прошла успешно.

