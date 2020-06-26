В Китае зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4
Геологическая служба США проинформировала о землетрясении магнитудой 6,4 на северо-западе Китая. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в 279 км северо-западнее городского уезда Хотан, их очаг находился на глубине 10 км.
К настоящему времени неизвестно о разрушениях и пострадавших.
Ранее 23 июня сообщалось, что произошло землетрясение в штате Оахака на юго-западе Мексики. В результате природного явления магнитудой 7,5 баллов погиб один человек.
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