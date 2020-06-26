В Китае зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4

Новое обращение президента к гражданам России может состояться в начале следующей недели Темой обращения могут стать поправки в Конституцию России Прогноз социологов: за поправки в Конституцию проголосуют как минимум 67% Обращение за обращением: с конца марта Путин выступал в телеобращение уже пять раз