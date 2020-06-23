Жертвой землетрясения в Мексике стал один человек
В штате Оахака на юго-западе Мексики из-за землетрясения магнитудой 7,5 баллов погиб один человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местное издание Milenio.
О гибели человека объявил губернатор штата Алехандро Мурат. По предварительным данным, он не успел покинуть разрушенный дом в городе Крусесита, который находился близко к эпицентру. Как передает агентство, землетрясение спровоцировало оползни, из-за них нарушилась связь с частью поселений в этом регионе страны.
В поселении Уатулько землетрясение разрушило госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией, заболевшие и врачи вынуждены эвакуироваться в другую больницу. Мэр города Мехико Клаудия Шейнбаум также объявила о двух пострадавших.
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