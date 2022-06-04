В Китае сошел с рельсов скоростной пассажирский поезд, один человек погиб

Скоростной пассажирский поезд частично сошел с рельсов на юге Китая, один человек погиб, восемь пострадали. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Пассажирский поезд сошел с рельсов на юге Германии

Инцидент произошел в провинции Гуйчжоу. Пассажирский поезд D2809, следовавший из городского округа Гуйян в город Гуанчжоу, в субботу около 10:30 по местному времени (5:30 мск) перед въездом на станцию Жунцзян врезался во внезапно сошедший сель. Два вагона поезда сошли с рельсов, один из них вынесло на платформу.

В результате пострадали машинист, который позже скончался от полученных травм, проводник и семь пассажиров. Другие 136 пассажиров поезда были успешно эвакуированы.

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ФОТО: depositphotos.com
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