Пассажирский поезд сошел с рельсов на юге Германии
3 июня 202215:06
Пассажирский состав сошел с рельсов на юге ФРГ, сообщает немецкое издание Focus online. По его данным инцидент произошел неподалёку от города Гармиш-Партенкирхен, несколько человек получили различного рода травмы.
По предварительным данным, несколько вагонов опрокинулись. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что человек погиб при столкновении пассажирских поездов в Мюнхене.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru