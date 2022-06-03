Пассажирский поезд сошел с рельсов на юге Германии

Пассажирский состав сошел с рельсов на юге ФРГ, сообщает немецкое издание Focus online. По его данным инцидент произошел неподалёку от города Гармиш-Партенкирхен, несколько человек получили различного рода травмы.

По предварительным данным, несколько вагонов опрокинулись. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что человек погиб при столкновении пассажирских поездов в Мюнхене.



