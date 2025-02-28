В Кировской области бездомная собака напала на восьмилетнего мальчика

По данным ведомства, собака покусала мальчика. Ребенку оказали всю необходимую медицинскую помощь. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее у девятилетнего мальчика, на которого напали и искусали две хаски в СНТ «Авиатор» в Сочи, не прижились губа и нос, передает RT.

