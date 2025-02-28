В Кировской области бездомная собака напала на восьмилетнего мальчика

Бездомная собака напала на восьмилетнего мальчика в городе Яранске Кировской области, сообщили в Следственном комитете России.

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По данным ведомства, собака покусала мальчика. Ребенку оказали всю необходимую медицинскую помощь. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее у девятилетнего мальчика, на которого напали и искусали две хаски в СНТ «Авиатор» в Сочи, не прижились губа и нос, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СобакиПострадавшиеРебенокКировская Область

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