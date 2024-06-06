В Кемерове после аварии с трамваями задержаны сотрудники компании-перевозчика
Директор и мастер АО «Кемеровская электротранспортная компания», чьи трамваи столкнулись в Кемерове были задержаны в рамках уголовного дела сотрудниками следственного комитета России, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Как отмечается, им ставят в вину то, что они допустили выход на линию неисправного транспорта.
Кроме того, в организации проведен обыск с изъятием всей необходимой для следствия документации. В настоящее время идут допросы подозреваемых.
Ранее стало известно, что число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово выросло до 125, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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