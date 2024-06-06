В Кемерове после аварии с трамваями задержаны сотрудники компании-перевозчика

Как отмечается, им ставят в вину то, что они допустили выход на линию неисправного транспорта.

Кроме того, в организации проведен обыск с изъятием всей необходимой для следствия документации. В настоящее время идут допросы подозреваемых.

Ранее стало известно, что число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово выросло до 125, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

