Глава Кемерова заявил об одном погибшем после ДТП с трамваями

«Несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Анисимов пообещал оказать всестороннюю поддержку близким погибшего.

Трамваи столкнулись в Кемерове в четверг, как сообщал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, в аварии пострадали 90 человек, пишет 360.ru.

