Глава Кемерова заявил об одном погибшем после ДТП с трамваями
6 июня 202409:37
Один человек погиб после ДТП с двумя трамваями в Кемерове. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов.
«Несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Анисимов пообещал оказать всестороннюю поддержку близким погибшего.
Трамваи столкнулись в Кемерове в четверг, как сообщал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, в аварии пострадали 90 человек, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru