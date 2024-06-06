Глава Кемерова заявил об одном погибшем после ДТП с трамваями

Один человек погиб после ДТП с двумя трамваями в Кемерове. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

В Минздраве сообщили о 90 пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове

«Несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Анисимов пообещал оказать всестороннюю поддержку близким погибшего.

Трамваи столкнулись в Кемерове в четверг, как сообщал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, в аварии пострадали 90 человек, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеДТПТрамваиКемеровоКемеровская Область

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