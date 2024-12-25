В Казахстане в результате авиакатастрофы погиб 11-летний ребенок

В результате авиакатастрофы в Казахстане погиб 11-летний ребенок, гражданин республики. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.

Всписке погибших граждан Казахстана — шесть человек. Пятеро из них являются совершеннолетними, а один погибший — мальчик 2013 года рождения. В катастрофе погибла его мать, 1975 года рождения. Семья проживала в Астане.

Разбившийся в Казахстане Embraer 190 прошел проверку в октябре

25 декабря самолет Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный и принадлежащий авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбился вблизи Актау.

На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа, 38 из которых погибли, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Иса Таженбаев
ТЕГИ:Крушение СамолетаАзербайджанКазахстан

Горячие новости

Все новости

партнеры