В Казахстане в результате авиакатастрофы погиб 11-летний ребенок
В результате авиакатастрофы в Казахстане погиб 11-летний ребенок, гражданин республики. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.
Всписке погибших граждан Казахстана — шесть человек. Пятеро из них являются совершеннолетними, а один погибший — мальчик 2013 года рождения. В катастрофе погибла его мать, 1975 года рождения. Семья проживала в Астане.
25 декабря самолет Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный и принадлежащий авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбился вблизи Актау.
На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа, 38 из которых погибли, передает «Радиоточка НСН».
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