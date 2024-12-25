В Казахстане в результате авиакатастрофы погиб 11-летний ребенок

В результате авиакатастрофы в Казахстане погиб 11-летний ребенок, гражданин республики. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.

Всписке погибших граждан Казахстана — шесть человек. Пятеро из них являются совершеннолетними, а один погибший — мальчик 2013 года рождения. В катастрофе погибла его мать, 1975 года рождения. Семья проживала в Астане.