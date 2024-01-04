В Казахстане два человека погибли при обрушении кафе после взрыва газа
Двухэтажное здание кафе в Уральске в Казахстане обрушилось после взрыва газовоздушной смеси и пожара, в результате погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент по ЧС Западно-Казахстанской области.
Отмечается, что ЧП произошло ночью 4 января. По предварительным данным, из-за хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение на площади 110 кв. м и возгорание на 25 кв. м. Пожарные ликвидировали огонь. Специалисты начали разбор завалов.
«Силами департамента по ЧС обнаружены и спасены из-под разрушенных конструкций шесть человек, пять из которых доставлены в медучреждения, один человек от госпитализации отказался», — указали в ведомстве.
Кроме того, были обнаружены двое погибших, личности которых устанавливаются. Предварительно, под завалами могут оставаться люди, на месте ЧП продолжают работать департамент по ЧС, полиция, местные исполнительные органы и скорая помощь.
Ранее взрыв газовоздушной смеси произошел в городе Дагестанские Огни, пострадали пять человек, пишет RT.
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