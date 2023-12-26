Семь человек пострадали при взрыве газа в пекарне в Ставрополе

Он уточнил, что инцидент произошёл в Ставрополе на улице Серова, после взрыва обрушилась кровля на площади 150 квадратных метров.

«Пострадали семь человек. Трое из них в тяжёлом состоянии, четверо — средней тяжести. Они госпитализированы», – указал Владимиров.

Он добавил, что на месте происшествия работают пожарные, сотрудники экстренных служб и скорой помощи, ситуация находится на контроле.

Ранее в посёлке Осиново Зеленодольского района Татарстана на втором этаже двухэтажного жилого дома произошёл взрыв бытового газа, пострадали четыре человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

