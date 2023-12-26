Семь человек пострадали при взрыве газа в пекарне в Ставрополе
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своём Telegram-канале заявил, что в здании пекарни, расположенной в краевом центре, «взорвалась газовоздушная смесь».
Он уточнил, что инцидент произошёл в Ставрополе на улице Серова, после взрыва обрушилась кровля на площади 150 квадратных метров.
«Пострадали семь человек. Трое из них в тяжёлом состоянии, четверо — средней тяжести. Они госпитализированы», – указал Владимиров.
Он добавил, что на месте происшествия работают пожарные, сотрудники экстренных служб и скорой помощи, ситуация находится на контроле.
Ранее в посёлке Осиново Зеленодольского района Татарстана на втором этаже двухэтажного жилого дома произошёл взрыв бытового газа, пострадали четыре человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Роскосмос» потерял 180 млрд рублей из-за недружественных стран
- Соседов упрекнул гостей «голой вечеринки» Ивлеевой в отсутствии воспитания
- Перенесший инфаркт Михаил Боярский выйдет на сцену 31 декабря
- Путин пообещал расширить расчеты между государствами СНГ в нацвалютах
- Организатор концерта Лолиты в Подмосковье опроверг массовую сдачу билетов
- Маск лишил сотрудников X многомиллионных премий
- Оппозиция в Абхазии объявила бессрочную акцию протеста
- Семь человек пострадали при взрыве газа в пекарне в Ставрополе
- Взрывы прогремели в подконтрольном киевским властям Херсоне
- СМИ: поставки нефти из РФ в Индию задержались из-за проблем с оплатой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru