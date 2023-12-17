В Калужской области упавший с крыши снег убил ребенка
В городе Кондрово Калужской области в результате падения снега с крыши одноэтажного жилого дома погиб ребенок, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
«В результате схода снега с крыши одноэтажного жилого дома в Дзержинском районе погиб семилетний ребенок», - говорится в заявлении надзорного ведомства.
Ребенок гулял во дворе, когда на него обрушилась снежная масса. Скорая помощь прибыла на место спустя 14 минут, но спасти пострадавшего не удалось.
В городе Нелидово Тверской области под тяжестью снега обрушился купол физкультурно-оздоровительного комплекса. Пострадал один человек, погибших нет, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актер из фильма «Такси» Бернар Детуш умер в 63 года
- В Калужской области упавший с крыши снег убил ребенка
- Костомаров впервые выступил в ледовом шоу после ампутации
- Буданов пожаловался на бегущих от мобилизации украинцев
- Съемки сиквела «Скалолаза» со Сталлоне начнутся летом 2024 года
- Mash: замминистра транспорта Подмосковья избили после концерта Ноггано
- СМИ: министр обороны США Остин объявит об операции против хуситов
- Силуанов: речи о национализации компании «Балтика» не идет
- Группа «Три дня дождя» отказалась выступать в Архангельске из-за слушателей
- Непонятное отопление: Ученые и политики ищут способ снизить плату за тепло
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru