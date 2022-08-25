В Калининграде задержали планировавшего теракт сторонника «Азова»

Отмечается, что подозреваемый — гражданин РФ 1967 года рождения; злоумышленник планировал по указанию находящихся на Украине координаторов «Азова» совершить диверсию и затем сбежать.

После обысков у задержанного обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, агитационную литературу и символику нацбата, отмечает Ura.ru. Подозреваемый дал признательные показания.

Ранее ФСБ задержала в России выходца из Центральной Азии, который планировал путем самоподрыва совершить теракт против одного из представителей правящих кругов Индии, напоминает «Свободная пресса».

