В Калининграде мошенники выманили у третьеклассника 143 тысячи рублей
Мошенники обманом выманили у третьеклассника из Калининграда 143 тысячи рублей, убедив его прислать снимок банковской карты матери, сообщила пресс-служба регионального УВМД.
После получения данных карты мошенники попросили ребенка прислать код из СМС, чтобы якобы получить подарок в онлайн-игре. После этого с карты и была списана сумма. Возбуждено уголовное дело.
Днем ранее суд в Калининграде вынес приговор бывшим полицейским, которые вывезли табачную продукцию, изъятую в ходе расследования уголовного дела. Отмечается, что общая сумма «конфискации» составила 85,8 миллиона рублей. Им назначили семь лет лишения свободы за кражу.
Ранее в Москве мошенники похитили у отставного генерала почти 50 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru