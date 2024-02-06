В Калининграде мошенники выманили у третьеклассника 143 тысячи рублей

Днем ранее суд в Калининграде вынес приговор бывшим полицейским, которые вывезли табачную продукцию, изъятую в ходе расследования уголовного дела. Отмечается, что общая сумма «конфискации» составила 85,8 миллиона рублей. Им назначили семь лет лишения свободы за кражу.

Ранее в Москве мошенники похитили у отставного генерала почти 50 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».

