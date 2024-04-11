Под Нальчиком блокировали бандитов, открывших огонь по силовикам

В ведомстве указали, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Кабардино-Балкарии органы безопасности получили данные о местонахождении вооруженных лиц, «причастных к террористической деятельности».

«Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик», — приводит РИА Новости сообщение НАК.

В целях обеспечения безопасности в этом районе ввели правовой режим контртеррористической операции. По данным НАК, вооруженные злоумышленники в ответ на предложение сложить оружие и сдаться открыли огонь по правоохранителям. Оперативный штаб комитета обеспечивает координацию деятельности силовиков.

Ранее оперштаб Кабардино-Балкарии сообщил о введении режима КТО на части территории Нальчика и Черекского района, напоминает Ura.ru.

