В Иркутской области загорелся двухэтажный жилой дом
4 февраля 202420:13
В городе Усть-Илимске Иркутской области произошел пожар в двухэтажном доме, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Огонь распространился на площади 700 квадратных метров. В тушении задействовали 49 спасателей и 15 единиц техники.
Пожарные спасли двух человек. Еще 30 жителей вышли из дома самостоятельно.
Администрация Усть-Илимска предоставила автобус для обогрева жильцов.
В пятницу, 2 февраля, произошел пожар в исправительной колонии в Пермском крае. Сотрудники и осужденные не пострадали, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В зоне СВО погиб воевавший за ВСУ чемпион-пауэрлифтер Белоконь
- Вице-спикер сейма Польши согласился со словами о принадлежности Крыма РФ
- Крыжовников: последние серии «Слова пацана» пересняли из-за ошибок
- В Иркутской области загорелся двухэтажный жилой дом
- Трамп пообещал закрыть границу США после переизбрания
- В «Интер Майами» объяснили невыход Месси на поле в Гонконге риском травмы
- Доходы Суэцкого канала упали почти на 50% из-за атак хуситов
- Рэпер Matrang заявил, что хочет из Таиланда домой к маме
- ВСУ нанесли удар по белгородскому селу Демидовка
- Эстония предложила Еврокомиссии усилить контроль за Telegram
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru