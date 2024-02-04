В Иркутской области загорелся двухэтажный жилой дом

В городе Усть-Илимске Иркутской области произошел пожар в двухэтажном доме, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

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Огонь распространился на площади 700 квадратных метров. В тушении задействовали 49 спасателей и 15 единиц техники.

Пожарные спасли двух человек. Еще 30 жителей вышли из дома самостоятельно.

Администрация Усть-Илимска предоставила автобус для обогрева жильцов.

В пятницу, 2 февраля, произошел пожар в исправительной колонии в Пермском крае. Сотрудники и осужденные не пострадали, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Иркутская ОбластьПожар

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