В Индии львица с коронавирусом умерла в зоопарке
В Индии в зоопарке Арингар Анна возле города Ченнай умерла львица с положительным тестом на COVID-19, сообщает Daily Mail со ссылкой на сотрудников зоопарка.
Отмечается, что животному было девять лет. Львица болела бессимптомно. Окончательная причина смерти хищницы не называется, пишет Газета.ру.
Кроме того, в зоопарке у пяти львов заметили отсутствие аппетита и кашель. У 11 зверей взяли анализы крови и мазок из носа. COVID-19 подтвердился у девяти хищников. Они находятся под наблюдением специалистов, животным назначили лечение антибиотиками.
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