В Индии львица с коронавирусом умерла в зоопарке

Отмечается, что животному было девять лет. Львица болела бессимптомно. Окончательная причина смерти хищницы не называется, пишет Газета.ру.

Кроме того, в зоопарке у пяти львов заметили отсутствие аппетита и кашель. У 11 зверей взяли анализы крови и мазок из носа. COVID-19 подтвердился у девяти хищников. Они находятся под наблюдением специалистов, животным назначили лечение антибиотиками.

