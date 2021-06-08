В Индии львица с коронавирусом умерла в зоопарке

В Индии в зоопарке Арингар Анна возле города Ченнай умерла львица с положительным тестом на COVID-19, сообщает Daily Mail со ссылкой на сотрудников зоопарка.

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Отмечается, что животному было девять лет. Львица болела бессимптомно. Окончательная причина смерти хищницы не называется, пишет Газета.ру.

Кроме того, в зоопарке у пяти львов заметили отсутствие аппетита и кашель. У 11 зверей взяли анализы крови и мазок из носа. COVID-19 подтвердился у девяти хищников. Они находятся под наблюдением специалистов, животным назначили лечение антибиотиками.

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ФОТО: Фейсбук Osman Salih
ТЕГИ:ЖивотныеКоронавирусИндияЗоопарк
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