В Индии 11 человек погибли при пожаре на фабрике красок

По данным пожарной службы, возгорание началось после взрыва на предприятии. Далее огонь охватил два склада, перекинулся на соседний дом и центр лечения наркозависимости.

«Произошел взрыв, из-за которого здание рухнуло, в результате чего погибли 11 рабочих. Тела полностью сгорели, что затрудняет их опознание», — сообщил директор службы Дели Атул Гарг.

Точная причина ЧП пока неизвестна. Специалисты ведут операцию по поиску пропавших без вести. Власти Дели допускают, что взрыв мог произойти из-за хранившихся на складе химикатов, проводится расследование.

