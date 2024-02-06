СМИ: В Индии 11 человек погибли при взрыве на заводе пиротехники

Как пишет агентство ANI со ссылкой на главу правительства штата Мохана Ядаву, в результате ЧП погибли шесть человек, еще более 50 пострадали. На месте происшествия работают медики, полицейские и пожарные, которые борются с возникшим после взрыва возгоранием.

По данным издания Hindustan Times, жертвами ЧП стали 11 человек, более 60 получили ранения. Отмечается, что взрыв разрушил 60 близлежащих домов, из-за продолжающейся детонации еще более 100 домов эвакуировали.

Ранее в столице Монголии Улан-Баторе взорвался 60-тонный газовоз, погибли шесть человек, более десяти пострадали, напоминает «Свободная пресса».

